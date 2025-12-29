TBS井上貴博アナウンサー（41）が、28日放送の同局系報道特番「報道の日2025」に生出演。オウム真理教をめぐる同局の過去の問題について言及し、反省の弁を述べた。番組では、昭和100年にあたる年にちなみ「激動の100年ニュース」とした特集の中で、オウム真理教について報道。井上アナは「続いてはオウム真理教についてです。地下鉄サリン事件の発生から30年となります」と切り出し、1990年に死者14人、負傷者6000人を出した無