佳子さまは、この1年で130件以上の活動に臨み、多くの人と交流を重ねられました。映像に映るのは、赤坂御用地に咲くサザンカの花を眺め、インスタントカメラで撮影される佳子さまです。この1年で130件以上の活動に臨まれました。4月には、「日本工芸会」の総裁として石川県を訪れ、地震や豪雨の被害を受けた輪島塗の職人などと交流されました。6月にはブラジルを公式訪問し大統領を表敬したほか、各地で日系人と交流を重ねられまし