アダルトサイトを閲覧しようとした際に警報音が鳴ったことをきっかけに、横手市に住む60代の男性が、少なくとも154万円相当の電子マネー利用権をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと、横手市に住む60代の男性は、28日、自宅のパソコンでアダルトサイトを閲覧しようとしたところ突然警報音が鳴り、画面が固まりました。ウイルスに感染したと思い込んだ男性は画面に表示された電話番号に連絡したところ、片言の