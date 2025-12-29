日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク会員に提供している「JAL Life Status プログラム」の対象会員向け特典のうち、povo 2.0のデータ使い放題（7日間）を12月末配布分で終了する。JALマイレージバンクアプリの「Life Status Program」やキャンペーン欄から、povo 2.0のデータ使い放題7日間が利用できるプロモコードを取得し、povo 2.0アプリのコード入力画面に入力することで、入力時点から7日間、1回に限り追加チャージなしで