ダイソーで324円という、100均らしからぬ価格で販売されている「一杯の珍極」シリーズ。その正体は、神戸の老舗・伍魚福（ごぎょふく）が手掛ける本格派おつまみです。中でも「長期熟成サラミ」は、豚肉の旨みと甘い脂がとろける至高の逸品。ひと口で虜になる、その贅沢な味わいとアレンジ術を詳しくレポート！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：一杯の珍極）長期熟成サラミ価格：￥324（税込）内容量：18g販売ショップ：ダ