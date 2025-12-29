ダイソーのお弁当コーナーで、ひときわ目を引く「くすみピンク」のアイテムを発見。330円（税込）で販売されている、大人可愛い「猫柄」のお弁当箱です。見た目の愛らしさはもちろん、2段式で収納力もしっかり備えた実力派です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480770505シンプル設計で扱いやすい！ダイソーの「おにぎ