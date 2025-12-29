¤Þ¤ººè¤Ç°ìÇÕ¡¢¡º¤á¤Ë¶¾Çþ¤ò¿©¤·Å¹¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î°¦¤·¤¿¿è¤Ê°û¤ßÊý¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤â·òºß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Ã¤Á!?¤½¤ó¤Ê¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤àºè¤â¶¾Çþ¤â¶Ë¤á¤¿¿è¤Ê¶¾Çþ²°¤ò¤´¾Ò²ð¡£»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·È´·²¤Î¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ¤Ç¡º¡Ø¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð°ì¹ï°Ã¡Ù¡÷¿·¾®´ä¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤­¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¡¢Âç¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡È¶¾ÇþÁ°¡É¡£Éßµï¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤â²û¤Î¿¼¤¤Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡£¼é¤ë¤Ù¤­¤Ï