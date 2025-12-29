占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）仕入れタイム。話題性豊かに。ニュースやバラエティー番組、特番などをチェックしましょう。人気の配信、話題の映画など、コンテンツも、マメにチェックしてみて。世の中の流れ、今年の年末年始のムードをつかめたら、ミッション完了です。なぜ、アンテナを広げるのかといえ