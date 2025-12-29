占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）理想は、冬ごもり。現実は、大人気。寝正月、おうちでゴロゴロ、何もしない、どこにも行かない、そんなフレーズにワクワクしませんか？今のあなたには、非生産的なアクションが必要なのです。とはいえ、実際は、細々と用事が入りやすいでしょう。「ここだけは、予定を