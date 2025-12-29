占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）セルフプロデュースのチャンス。イメージチェンジを。きっかけをつかめそう。何かを変えたい、違うことを始めたい、あなたの心の奥底に隠れている思いが、浮上してくるでしょう。誰かの頑張りに感化されたり、たまたま見かけたチラシやポスターが新しい可能性につながっ