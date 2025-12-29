占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）大きく、広く、目指せ、悟り！ブラックいて座さんが降臨中。年末年始の慌ただしさにイライラ、モヤモヤして、つい、一言いってやりたくなるでしょう。ただ、自分で思っている以上に毒気が強く、聞き手を傷つけたり、思いもよらない誤解をされたりする恐れが。つっこむ方