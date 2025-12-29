All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「千葉県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：九十九里ビーチライン（九十九里有料道路）／90票太平洋に面した九十九里浜の海岸線に沿って走る有料道路です。全長約60kmにも及ぶ長い砂