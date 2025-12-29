石川県白山市の70代の男性が、通信事業者の社員を名乗る者から、約1000万円分の暗号資産をだましとられる特殊詐欺の被害に遭いました。警察によりますと、2025年12月中旬ごろ、白山市の70代男性のもとに通信事業者を名乗る者から、「あなたの携帯電話番号が犯罪に使われている可能性がある」と電話がありました。その後、警察官を名乗る者からSNSのメッセージ機能やビデオ通話を介して、「犯罪に関与していない事を調査するために