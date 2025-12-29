占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）フットワーク軽く。好奇心も全開で。旅をするように、暮らしましょう。実際に、どこかに出掛けるのも大賛成。見るもの、聞くもの、すべてが新鮮で、よいリフレッシュになるはずです。生活圏内にとどまる場合でも、予約して出掛ける、下調べをする、スマートムーブで交通