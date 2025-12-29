物価高による節約の波が香川のソウルフードにも押し寄せています。ことし、香川県民がうどんの消費に使った金額が去年の額を下回ったことが民間のシンクタンクの調査で分かりました。百十四経済研究所が行った調査によりますと、香川県民1人あたりのうどんの年間消費額は2万7418円で、去年から146円減少しました。また、うどんの外食回数も平均で年間49.51回と、前の年をわずかに下回りました。一方、うどん店で支払う平均額は去年