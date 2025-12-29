「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナ東京）混合ダブルス準決勝が行われ、五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）組が、霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）、保原彩夏（ヨネックス）組に２−１で逆転勝利。昨年９月のペア結成から１年３カ月での、初の日本一に王手をかけた。第１ゲームは終盤のミスが響き、１９−２１と献上。ただ第２ゲームか