長年付き合っていた彼女に突然別れを告げられたことはありませんか？女性はどんな理由で「この人とはもう無理！」と思うのでしょう。『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「長年付き合っている彼女に『この人とは無理！』と見切りを付けられる行動９パターン」をご紹介します。【１】レストランでの会計時、最後の１円まで割り勘にするため、きっちり計算をする１円にまでこだわる男性は、仮に結婚したとしても、お