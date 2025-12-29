大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。初出場となる女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」は、ブレイクのきっかけとなった「わたしの一番かわいいところ」を歌う。ＴｉｋＴｏｋを中心に大ヒットした同曲で、グループは２０２３年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞している。真中まなは「２０２５年の頭から『Ｒｏａ