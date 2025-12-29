BE:FIRST ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇29日◇NHK放送センター＞４回目の出場となるBE:FIRSTは「夢中」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の気持ちを語った。【写真】BE:FIRST「紅白」リハーサル画像――紅白への意気込みをお聞かせください。意気込みを聞かれ、「どうぞどうぞ」といった感じで譲り合うSOTAとLEOLEOダンスボーカルグループということで、歌って踊ることが多いんです