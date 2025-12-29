明日30日(火)は、全国的に気温が高いが、年明けは強い寒気が流入。1日(木:元日)〜3日(土)頃は日本海側で雪や風が強まり荒天の恐れ。山沿いを中心に積雪が増加し、交通に影響の出る可能性も。晴れる太平洋側も厳しい寒さになりそう。前半(30日〜1月5日) 1日(元日)から3日頃は日本海側で荒天の恐れ明日30日(火)は、北日本を気圧の谷が通過する見込みです。北海道は日本海側を中心に雪が降るでしょう。東北の日本海側も雨や雪が降り、