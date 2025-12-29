年末から年明けにかけては寒気が流れ込みやすく、正月寒波となる可能性があります。近畿は、北部で雨や雪の日が多く、中部・南部では晴れる日が多いでしょう。ただ、2日(金)から3日(土)頃は、中部・南部にも雪雲が流れ込む可能性があり、雪の降り方に注意が必要です。1日(木・祝)元日の初日の出は、南部を中心に見られそうです。今日29日近畿は次第に雲が広がり雨の所も今日29日の近畿は、高気圧に覆われますが、次第に日本海か