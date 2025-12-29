¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬50¼þÇ¯¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ï·æºî¤ÎÍÀ¤ì¹â¤¤¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾®À¸¡¢ÃæÅè¤â´ØÏ¢¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ­»ö¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTB¤Ç¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤À¤í¤¦¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308BMW 3¥·¥ê¡¼¥º¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥¿¡¼¥Ü50¼þÇ¯¤Î·æºî¤òÈþÎï¼Ì¿¿¤ÇÁ´123Ëç±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤Þ¤Ç308 GTS ¥¯¥¢¥È¥í¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥ì¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢ÈþÎï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó