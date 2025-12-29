日本テレビ「芸人報道２０２５年芸人ニュース大賞ＳＰ」が２８日深夜放送され、テレビから消えた芸人の名前が連呼された。番組は、ＭＣを雨上がり決死隊が務め、フットボールアワー・後藤輝基、サバンナ・高橋茂雄らがレギュラー出演して２０１０年にスタート。１４年にレギュラー放送は終了したものの、その後は不定期で放送され、２１年からは年末に１度の放送となっていた。この日、蛍原徹が冒頭、「こんばんは。キャッ