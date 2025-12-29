■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）初出場となる&TEAMが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。【リハ写真】赤い照明の中…「FIREWORK」を披露する&TEAM&TEAMは「FIREWORK」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、MAKIが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。