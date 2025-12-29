【台北＝園田将嗣】中国が軍事演習を発表したことに対し、台湾総統府は２９日、報道官の声明で「台湾海峡とインド太平洋地域の安全と安定を著しく損なう」と批判した。声明は、中国がここ数か月、日本やフィリピンなどの島嶼（とうしょ）周辺で様々な形態の嫌がらせと威圧を継続し、一方的に地域の緊張を高めていると指摘した。中国当局に対し、「無責任な挑発行為」を直ちに止めるよう求めた。