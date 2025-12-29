約2年ぶりに復活した冠番組のなかで、数原龍友が過去のロケを振り返り、現代のコンプライアンス基準に照らし合わせて自身の振る舞いを猛反省するシーンがあった。【映像】数原龍友、当時のロケ映像2025年12月27日（土）夜7時より放送された『GENERATIONS大学TV』は、2024年3月に幕を閉じた『GENERATIONS高校TV』が舞台を大学に移して一夜限りで復活する特別番組。「日本中の学生を熱狂させる学校青春バラエティ」というテーマ