ガソリンスタンドの屋根が「平ら」な理由とは？全国的に冬が深まり、地域によっては街に雪が舞い始めています。帰省や初詣、スキー旅行など、車で出かける機会が増えるこの季節。そんなとき、私たちが必ず立ち寄る場所があります。それがガソリンスタンドです。【画像】「えっ…スゴイ！」これが「平らな屋根の中身」です！ガソリンスタンドの構造に着目すると給油するエリアがあり、その上には大きな屋根が広がり、雪や雨を