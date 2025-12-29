テレ東では、1月２日（金）よる5時45分から、『池上彰とイモトアヤコ2026年はこうなる！』を放送します。【動画】「良き問い」でミライを拓け！【池上彰のSTEAM教育革新】長引くウクライナ情勢に、パレスチナ問題。国内では政治不信と、何かと重苦しい空気が流れていた2025年。明けて、2026年はどんな年になるのか。番組特製カレンダーとともに、どんなことが予定されているかをチェック！政治、経済、スポーツから新たに始まる