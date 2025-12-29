¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÆ¸µ²Ú(28)=µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÍÅ±ð¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ(JLPGA)¤Î¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÍèÇ¯¤âÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð