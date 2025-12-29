J1アビスパ福岡は29日、来季J3の愛媛に育成型期限付き移籍中のMF森山公弥（23）について、期限付き移籍に変更し、期間を来年6月30日までに延長すると発表した。森山は福岡県飯塚市出身。2021年に福岡U―18（18歳以下）からトップチームに昇格し、昨季は愛媛でJ2リーグ戦32試合に出場して3得点だった。クラブを通じたコメントは以下の通り。「来シーズンも愛媛FCに期限付き移籍することになりました。今シーズンは自分の弱さ