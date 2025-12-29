この度刊行される『沈黙をあなたに』は、二〇二五年四月に亡くなったマリオ・バルガス゠リョサの最後の長篇です。主人公は音楽研究家で、ペルーの民衆音楽、クリオーリョ音楽に光を当てた作品。遺作となったこの作品をめぐって、訳者の柳原孝敦さんとバルガス゠リョサの愛読者であるいとうせいこうさんに語り合っていただきました。柳原さんは、「訳者あとがき」に「若くして世界文学の表舞台に躍り出てい