佐々木譲さんが手掛ける改変歴史警察小説、「抵抗都市」シリーズが完結を迎えるにあたり、佐々木さんと須賀しのぶさんによる初の対談が実現。【関連書籍】『分裂蜂起』しかし実は、お二人のご縁は約三十年前にさかのぼり……。緻密に構築された作品世界とそこに込められたメッセージ、そしてお二人の出会いについてもお話しいただきました。構成／杉江松恋撮影／藤澤由加 現実と背中合わせのif ――まず