静岡県内では12月28日、交通事故が相次ぎました。袋井市では乗用車と原付バイクが出会い頭に衝突し、原付バイクの男性が一時重体となりました。 【写真を見る】事故のはずみで田んぼに転落した車 28日午後3時ごろ、袋井市彦島の市道交差点で、乗用車と原付バイクが出会い頭に衝突しました。事故のはずみで乗用車は全法が大破し、田んぼに転落して止まりました。 この事故で、原付バイクを運転していた男性(71)が全身を強く打ち