庄原市では広島の冬の味覚広島菜の漬け込み作業が続いています。庄原市上原町では、36アールの畑で広島菜を栽培しています。12月の冷え込みにより生育は順調で、今年は約160トンの収穫を見込んでいます。■生産者 田邊博茂さん「寒くなってきて肉厚になりなかなか美味しい広島菜になっていると思う。みなさん奮ってお買い求めいただき食べていただければ」加工場では深さ2メートルのタンクで、収穫したばかりの広島菜