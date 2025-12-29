2025年はゼロトルクパターが大ブームになった。今年1番売れたパターについて取材すると、やはりゼロトルク系のパターを挙げる担当者が多い。有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。【写真】『スパイダーZT』『オデッセイ スクエア2スクエア TRI-HOT』は顔を比べるとシャフトの傾きが違った！「どのメーカーのゼロトルクパターも注目されましたが、1番人気があったのはテーラーメイドの『スパイダーZT』ですね。今年7月に発