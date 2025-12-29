プロテストに合格した選手が合格年度No.1の座をかけて争った「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で、これからプロ生活が始まる98期生の選手たちに“今年の漢字”を書いてもらった。今回は佐田山鈴樺（さだやま・すずか）をご紹介！【写真】佐田山鈴樺のトレードマークは金髪？岡山県出身で、2000年6月5日生まれの25歳。広島の広島国際学院高で腕を磨き、7度目の挑戦でプロテスト合格をつかみとった。来季の出場権をかけて争うQT（予選