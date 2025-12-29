12月28日夜、小千谷市内の路上で子グマ1頭が目撃されました。近くには民家があることから、警察は近隣住民に注意を呼びかけています。28日午後7時前、小千谷市南荷頃の道路上で、「クマ1頭を目撃した」と近隣住民から小千谷市に通報がありました。現場は民家が点在する山間部で、目撃されたのは体長約80センチの子グマでした。警察によりますと、現在のところ、子グマによる人や建物などへの被害は報告されていないということです