29日の県内は高気圧に覆われ厳しい冷え込みになりました。このあと天気は下り坂で雨が降るところがある見込みです。高気圧に緩やかに覆われた県内は放射冷却の影響で各地とも冷え込みました。【古川稜記者】「午前9時半を過ぎた新潟市中央区。日差しは出ているが時折冷たい風が吹き付けていて、厚手のコートを着ていても肌寒く感じます」【新潟市に住む人】「寒い、防寒（対策）をしていても肌寒く感じる。体感温度は下がる