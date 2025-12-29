ことしも残り三日。金沢市の近江町市場では年末年始に向けた食材を買い求める人たちで、朝から賑わっています。年の瀬を迎え、威勢のいい掛け声が響く近江町市場。店頭にはお正月の食卓を彩る数の子やいくら、かになどが並んだほか、金沢ならではの吸盤まで真っ赤に染められた酢だこの量り売りも行われていて午前中から多くの買い物客でにぎわっています。■買い物客「かずのこと、いくら」■買い物客「息子とか子どもたちに」Q息