２９日前引けの日経平均株価は前営業日比２００円２２銭安の５万０５５０円１７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は７億６８７０万株、売買代金概算は１兆９２６２億円。値上がり銘柄数は８９３、対して値下がり銘柄数は６２６、変わらずは５８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方の取引開始直後に先物主導で値を崩し、日経平均は４００円あまり下げる場面があったが、その後は下げ渋る展開となった。配当