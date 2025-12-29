ドル円、クロス円は往って来い＝東京為替前場概況 ２９日の東京市場でドル円は往って来い。朝の日銀金融政策決定会合主な意見（１２月会合分）で、「今後も緩和度合い調整必要」などの表現があり、追加利上げの期待が強まったことを受けて、ドル安円高となり、ドル円は朝の１５６円５０銭台から１５６円０６銭まで売りが出た。ユーロ円が１８４円３０銭台から１８３円８１銭を付けるなど、円は全面高となった。先週金