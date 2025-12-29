テクニカルポイント ドル円21日線意識 157.73エンベロープ1%上限（10日間） 157.31ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.38現値 156.1710日移動平均 156.15一目均衡表・転換線 156.07一目均衡表・基準線 155.9121日移動平均 154.92一目均衡表・雲（上限） 154.61エンベロープ1%下限（10日間） 154.52ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.80