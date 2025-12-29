タレントの鈴木奈々が、加藤茶・綾菜夫妻らと忘年会をしたことを報告し、話題を呼んでいる。鈴木は２８日、インスタグラムで「カトちゃんとあやなちゃんと忘年会しました」と報告し、加藤茶・綾菜夫妻との３ショットを披露。続けて、「クリスマスイブに会ったばかりだけどね♡♡忘年会は私の父も参加しました」とも明かし、「しあわせな年末に感謝です」とつづった。そして、「あ！あやなちゃんからあやなちゃんの