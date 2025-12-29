全国高校サッカー選手権大会は29日午後、山形県代表の山形明正が県勢19年ぶりの初戦突破を目指し、大分県代表の大分鶴崎との試合に臨みます。県大会決勝を逆転勝ちで、2年ぶり2回目の全国大会出場を果たした山形明正。サッカーJ2・モンテディオ山形などJリーグでの監督経験を持つ鈴木淳監督が指揮を執り、攻撃的なサッカーが持ち味です。初戦の相手、大分県代表の大分鶴崎は、2年連続8回目の全国大会出場