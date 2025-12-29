大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。初出場となる日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」は人気曲「ＦＩＲＥＷＯＲＫ」を披露する。「日本から世界へ」を掲げ、１０月に念願の韓国デビュー。日本アーティスト史上初めて日韓両国でミリオンを達成した。ＭＡＫＩは三山ひろしのけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第９回