【新華社北京12月29日】中国人民解放軍東部戦区は29日、台湾海峡中部の海空域で戦闘機、爆撃機、無人機などの兵力を動員し、長距離火力と連携して陸上の機動目標に対する打撃演習を実施した。今回の演習では精密打撃の能力を検証した。