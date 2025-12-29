動画配信サービス「Netflix」のリアリティシリーズ『ラヴ上等』が、国内外で大きな注目を集めている。今月9日に配信がスタートすると、日本国内のみならず海外でも反響が広がり、16日に配信された第5〜7話では、日本のNetflix週間TOP10（シリーズ）で2週連続1位を獲得。さらに、グローバル週間TOP10（非英語シリーズ）でも8位にランクインした。【動画】MC陣が振り返る 『ラヴ上等』本作は、『あいの里』『ボーイフレンド』な