こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した超新星残骸「はくちょう座ループ（Cygnus Loop）」のクローズアップ。満月の見かけの直径の6倍にわたって広がるはくちょう座ループのうち、写っているのは北東部分の狭い範囲です。一見するとCGアートのようですが、爆発で吹き飛ばされた星の物質が周辺の物質と衝突して生じた衝撃波面、その様子が繊細に描き出されています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した超新星残骸「