■これまでのあらすじ妻と共働きで、家事育児家計を全部折半している聡は、この役割分担にうんざりしている。なぜならそのせいで、自分のキャリアが脅かされていると感じるからだ。そんな中、新しく部下になったユキから悩みを打ち明けられ、相談を受けるうちに親密な関係を築いてしまう。自分の夕食当番の日には、妻が残業、息子は塾で遅くまで帰宅しないので、小5の娘に夕食を出すと、ランニングに出ると言ってユキの家へ向かう