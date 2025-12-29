企業合併・買収（Ｍ＆Ａ）の仲介会社がインターネット上で宗教法人の売買を取り扱うケースが相次いでいる。宗教法人には税制優遇があるため、節税への活用をＰＲしてビジネス化している。文化庁は、脱税やマネーロンダリングにつながる恐れがあるとして注意喚起した。（中西千尋）「単立」売りに「関西地方檀家（だんか）無し単立宗教法人」東京都内のＭ＆Ａ仲介大手は１０月中旬頃まで、ネット上で寺院の売却案件を公開